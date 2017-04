Papa emérito Bento XVI celebrou 90 anos

O papa emérito Bento XVI festejou hoje 90 anos numa cerimónia no Mosteiro Mater Eclesiae, onde reside desde que renunciou ao papado, com a presença de uma delegação da Baviera, sua terra natal.



Segundo nota da Santa Sé, Bento XVI disse na cerimónia que passou “por tempos difíceis”, mas que agradece a Deus ter-lhe permitido alcançar os 90 anos.

“O meu coração está cheio de gratidão pelos noventa anos que Deu me deu. Tenho tido provas e tempos difíceis, mas sempre me guiou e me ajudou a continuar o meu caminho”, disse Ratzinger durante a festa de aniversário.

O pontífice alemão agradeceu ainda a Deus pelo ter nascido na Alemanha, especialmente na Baviera.

Bento XVI fez 90 anos no domingo, mas celebrou hoje para não coincidir com os ritos de Domingo de Ressureição. Na festa não faltaram produtos típicos alemães, incluindo cerveja e trajes tradicionais da Baviera.

A celebração do aniversário do papa emérito realizou-se à porta do Mosteiro Mater Eclesiae, no Vaticano, onde reside desde que renunciou ao papado há cerca de quatro anos.

Na cerimónia participou uma delegação da Baviera, sua terra natal, amigos, colaboradores e ainda o seu irmão, Georg Ratzinger, de 93 anos.