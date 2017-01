Papa diz que é necessário proteger e defender as crianças imigrantes

O papa Francisco afirmou hoje que é necessário "adotar medidas para a proteção e defesa, assim como para a integração, das crianças imigrantes" na sua mensagem proferida após a oração do 'Angelus', no Vaticano.



Da janela do palácio papal, Francisco recordou que a Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial do Imigrante e do Refugiado, que este ano é dedicado aos “menores imigrantes, vulneráveis e sem voz”.

“Estes pequenos irmãos não acompanhados estão expostos a tantos perigos! E são muitos!”, exclamou.

Na praça de São Pedro estavam hoje vários representantes dos imigrantes e o papa pediu-lhes que “respeitem as leis e as tradições” e desejou que possam “viver serenamente, conservando os valores” das suas culturas de origem.

“O encontro entre várias culturas é sempre um enriquecimento para todos”, defendeu Francisco.

Também agradeceu a “todos os que trabalham com os imigrantes para acolhê-los e acompanhá-los nas suas dificuldades” e animou-os “a continuar com o seu trabalho e a recordar o exemplo da santa Francisca Xavier Cabrini, patrona dos imigrantes”.

Explicou que a santa “ocupou-se do irmão forasteiro, em que está presente um Jesus rechaçado, humilhado e que sofre.

“E todos nós somos forasteiros”, acrescentou o papa.

No dia 13 de outubro, o Vaticano publicou a mensagem do papa dedicada aos “menores imigrantes, vulneráveis e sem voz”, em que criticava que ao invés da busca pela sua integração, só se procurou impedir a entrada ou favorecer a repatriação destas crianças.

Só a Itália, chegaram em 2016 mais de 25.800 menores não acompanhados, o dobro do ano anterior, e que acabam desaparecendo, vivendo nas ruas, em centros de detenção ou os mais pequenos e afortunados, em casas de famílias.