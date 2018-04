Papa convida responsáveis cristãos do Médio Oriente para dialógo sobre a paz

O papa Francisco convidou os responsáveis cristãos do Médio Oriente para um encontro a 7 de julho em Bari no sudeste de Itália, no sentido de promover a paz na região, anunciou hoje o Vaticano.

“O Santo Padre deslocar-se-á a Bari, janela sobre o Oriente (…), para um dia de reflexão e de orações sobre a situação dramática no Médio Oriente”, precisa um comunicado do Vaticano. Para este encontro ecuménico pela paz, Francisco “convidará os chefes das Igrejas e comunidades cristãs”, adianta o texto. O papa exprimiu por diversas vezes preocupação com a situação no Médio Oriente e na Síria, em particular, assim como com as comunidades cristãs ameaçadas na região. No início de abril, Francisco lançou um apelo para o fim do “extermínio em curso” na Síria e defendeu a “reconciliação” na ‘Terra Santa’.