Papa conversou com astronautas da Estação Espacial

O papa conversou durante vinte minutos com os seis astronautas que estão a viver atualmente na Estação Espacial Internacional (EEI) e questionou os tripulantes sobre qual é o lugar do homem no universo.

Esta é a segunda vez na história que um papa conversa com astronautas que estão no espaço, já que o seu antecessor, Bento XVI, fez o mesmo em abril de 2011.

A equipa da EEI é composta, no momento, pelo comandante norte-americano Randolph Bresnik, pelos engenheiros russos Sergei Nikolaevic Ryazanskiy e Alexandr Misurkin, os norte-americanos Mark T. Vande Hei e Joseph Acaba, e ainda pelo italiano Paolo Nespoli.

"Bom dia ou boa tarde, porque quando se está no espaço, nunca se sabe", disse o papa ao saudar os astronautas.

O papa fez algumas perguntas aos astronautas, nomeadamente sobre qual seria o lugar do homem no universo, sobre o significado do amor, e ainda em relação à colaboração dos astronautas no espaço.

O astronauta Joseph Acaba disse que a EEI é "um grande exemplo de colaboração", já que vários países colaboram na estação espacial, como os Estados Unidos, Japão, Canadá, Rússia, Itália e outras nações.

"Essas nações trabalham juntas para obter algo superior à elas. A diversidade faz-nos mais fortes. Ao trabalharmos juntos, podemos fazer mais coisas do que enquanto indivíduos", disse Acaba.

O papa assentiu e assegurou que o exemplo deste trabalho conjunto no espaço recorda que "o todo é maior do que a soma das partes".

O astronauta Paolo Nespoli encerrou a comunicação, fazendo às vezes de tradutor, e agradecendo ao papa pelas suas perguntas.

"Agradeço por nos levar mais alto e por nos tirar do quotidiano mecânico para nos fazer pensar em algo maior do que nós mesmos", disse Nespoli.