PAN desafiou Costa para projeto-piloto de escolas com refeições biológicas

O deputado do partido PAN - Pessoas-Animais-Natureza desafiou hoje o primeiro-ministro, e António Costa aceitou, a fazer um projeto-piloto num agrupamento de escolas para que existam refeições com alimentos biológicos e de produção local.



“Está o Governo disponível para implementar já no próximo ano letivo um projeto-piloto, num agrupamento de escolas a eleger, que tenha como objetivo a confeção das refeições com alimentos biológicos e de produção local. Avançamos?”, perguntou André Silva no debate quinzenal com o primeiro-ministro.

Na resposta, António Costa respondeu: “Sim, a resposta é sim. Avançamos.”

Antes, o deputado do PAN questionou também o chefe do Governo sobre a necessidade de as escolas, ou agrupamentos de escolas, terem um nutricionista, na sequência da lei aprovada que permite a opção de menu vegetariano nos estabelecimentos de ensino.

Sem ser taxativo, António Costa afirmou que essa possibilidade já estava prevista na lei.

Uma resposta que não deixou o deputado André Silva satisfeito, que, sobre o estabelecido na lei, comentou que pode estar previsto, mas, "a verdade, não está garantido".

Para o PAN, "Portugal fez história, até com um forte eco internacional, ao implementar uma opção vegetariana nas ementas das cantinas públicas".