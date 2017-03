PAN aponta 1 de outubro como "data ideal" para eleições

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) defendeu hoje que as eleições autárquicas se realizem a 01 de outubro, a mesma data apontada por PSD, CDS-PP e PEV.



"Partilhámos com o primeiro-ministro que, na posição do PAN, o dia ideal para as eleições autárquicas seria o dia 01 de outubro", afirmou o dirigente do PAN Francisco Guerreiro, em declarações aos jornalistas, no final de uma audiência com o Governo.

O PAN partilhou ainda com o Governo os seus objetivos autárquicos, que passam pela eleição de um vereador em Lisboa.