Palestra assinala passagem de Fernando Pessoa pela Terceira

O Instituto Açoriano de Cultura (IAC) assinala a passagem do poeta Fernando Pessoa por Angra do Heroísmo, com uma palestra, no dia 8, pelo professor Fernando Cabral Martins, um dos especialistas da obra do poeta.



"Angra é também uma cidade do poeta, porque é a cidade natal da sua mãe, Maria Madalena Pinheiro Nogueira, que ali nasceu a 30 de dezembro de 1861. Angra é o lugar dos Açores onde esteve e que o influenciou, por via da família materna. Por ela passeou o jovem Fernando António Nogueira Pessoa, aos 13 anos", adianta uma nota de imprensa. Para assinalar essa visita à família e para destacar a relevância de Angra e dos Açores na obra do poeta, Fernando Cabral Martins, especialista da obra pessoana, abordará as "Relações Açorianas de Fernando Pessoa" e será editada uma pequena obra de arte, numa edição numerada e assinada de 115 exemplares, da autoria de Adolfo Mendonça.