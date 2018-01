Palestinianos afirmam que não vão ceder "à chantagem" de Donald Trump

Os palestinianos não vão ceder "à chantagem" dos Estados Unidos, advertiu hoje uma responsável palestiniana, na sequência da ameaça do Presidente norte-americano de cortar a ajuda financeira à Autoridade Palestiniana.

"Não cederemos à chantagem", afirmou Hanan Ashrawi, membro do comité executivo da Organização de Libertação da Palestina (OLP) sobre a recente decisão do Presidente dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.

"O Presidente Trump sabotou a nossa procura de paz, liberdade e justiça. E agora atreve-se a culpar os palestinianos pelas consequências das suas próprias ações irresponsáveis", indicou, em comunicado.

"Os direitos palestinianos não estão à venda. Ao reconhecer Jerusalém ocupada como capital de Israel, Trump não só violou a lei internacional, como destruiu as bases da paz, aceitando a anexação ilegal da cidade por Israel", sublinhou Ashrawi.

Na terça-feira, Trump ameaçou cortar a ajuda financeira dos Estados Unidos à Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) por se recusar a participar no processo de paz no Médio Oriente, depois de Washington ter reconhecido, a 06 de dezembro, Jerusalém como a capital de Israel.

“Com os palestinianos sem qualquer vontade de falar de paz, por que lhes deveremos fazer qualquer um destes imensos pagamentos futuros?”, escreveu o Presidente norte-americano.

A decisão de Trump sobre Jerusalém foi saudada por Israel, mas enfureceu os palestinianos e desencadeou distúrbios e confrontos, que resultaram na morte de 13 palestinianos.

Na altura, Trump indicou que não especificava as fronteiras da soberania israelita na cidade e pediu que não se modificasse o 'status quo' dos locais sagrados de Jerusalém.

Em reação ao anúncio de Donald Trump, o Presidente da ANP, Mahmud Abbas, afirmou que Washington não pode atuar como mediador do processo de paz e suspendeu os contactos com representantes norte-americanos do dossiê.

Israel ocupou Jerusalém Oriental durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e anexou a cidade em 1980, contra a posição da comunidade internacional. Os palestinianos reivindicam Jerusalém Oriental como capital de um futuro Estado da Palestina.