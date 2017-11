Paleontologia e música fundem-se na Casa dos Fósseis

No dia 9 de dezembro, pelas 21h30, o Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo - Casa dos Fósseis, localizado na Vila do Porto, vai unir a música ao património paleontológico da ilha de Santa Maria.

O concerto, protagonizado pela Escolinha da Maré de Agosto, brindará o público com dois momentos: no primeiro, serão tocados instrumentos musicais como a Viola da Terra e depois as vozes de alguns alunos da Escolinha serão acompanhadas ao piano.

A entrada no evento é gratuita, informa o Parque Natural de Santa Maria, que leva a efeito a iniciativa, conjuntamente com a Associação Maré de Agosto.