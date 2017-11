"Paixão de Van Gogh", primeiro filme pintado à mão, abre festival no Pico

“É o primeiro e único filme no mundo que foi feito 100% pintado à mão. E, por isso, é um projeto único no mundo e será a abertura da segunda edição do festival de animação na ilha do Pico”, afirmou, em declarações à agência Lusa, Terry Costa, diretor da associação MiratecArts, que organiza o evento até 10 de dezembro, com entrada gratuita.

Com a duração de duas horas, a Paixão de Van Gogh teve estreia portuguesa recente e, segundo Terry Costa, "é uma obra-prima, um projeto com 120 artistas a pintarem 65 mil telas em óleo, que depois forma animadas para este grande filme sobre a vida do pintor".

De acordo com a MiratecArts, a entidade organizadora do festival, a primeira edição apresentou-se nas escolas da ilha Montanha, enquanto esta segunda convida os estabelecimentos de ensino a juntarem-se, no auditório da Madalena, para assistirem à mostra de 24 filmes, em nove sessões.

"A ideia é apresentarmos animação diferente e não necessariamente aqueles filmes que passam nas grandes cadeias de cinema, para incentivar a criação, pelo que serão apresentadas algumas sessões de curtas-metragens feitas por estudantes, lusodescendentes e açorianos", explicou Terry Costa, acrescentando que estão programadas sessões matinais destinadas às escolas, mas também à noite, para o público em geral.

O destaque vai para a abertura, com o filme a Paixão de Van Gogh, "uma investigação à vida e controversa morte de Vincent Van Gogh, contada através das suas pinturas e dos que com ele privaram com 65 mil telas a óleo para recrear cenas a partir do próprio trabalho do artista", refere a MiratecArts.

"O Principezinho", baseado na história clássica de Antoine de Saint-Exupéry, e o filme "A Minha Vida de Courgette", grande prémio do Festival de Annecy, prémio da Academia Europeia de Cinema e nomeado para o melhor Óscar de longa-metragem de animação, em 2016, fazem parte da programação, com matinés no feriado de sexta-feira, dia 08 de dezembro.

o dretor da associação sublinhou ainda que a aposta da segunda edição do AnimaPIX vai igualmente para os filmes animados oriundos do Japão, referindo que o festival terá ainda artistas ao vivo que irão "contar, historiar e pintar", numa interação com os visitantes.

"O objetivo é incentivar a produção de filmes de animação nos Açores", frisou o diretor da MiratecArts que organiza o AnimaPIX, onde serão também exibidos alguns filmes vencedores e nomeados para óscares.