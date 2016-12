"Paisagens" de Patrícia Medeiros em exposição na Casa da Cultura

A exposição de pintura "Paisagens", de Patrícia Medeiros, é inaugurada na quarta-feira na Casa da Cultura Carlos César, na Lagoa



A mostra, que vai ficar patente até dia 06 de janeiro de 2017, é a primeira da artista açoriana na cidade de Lagoa.

"Os visitantes poderão apreciar algumas das paisagens do concelho, nomeadamente as piscinas naturais e espaços de culto como a Ermida de Nossa Senhora do Monte Santo e a Ermida do Convento da Caloura", informa a autarquia.

A exposição pode ser vista de segunda a quinta-feira das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:00, e na sexta-feira das 08:30 às 12:30 locais (mais uma hora em Lisboa).