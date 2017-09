Pais revoltados com sobrelotação da secundária da Ribeira Grande

O destaque da edição de hoje é para a situação de rutura na Escola Secundária da Ribeira Grande e para a revolta dos pais que não vêm solução à vista para o problema, depois de ter sido abandonada a ideia de usar as antigas instalações da EBI Gaspar Frutuoso que, entretanto, estão ao abandono e vandalizadas

Na capa, destaque ainda para os tribunais dos Açores que precisam de obras urgentes e para a entrevista ao presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre "o fim da vida" e as respostas da sociedade aos doentes terminais.

A referência ao Centro de Investigação Internacional dos Açores feita pelo Primeiro-Ministro, nas Nações Unidas, em Nova Iorque é outro dos assuntos desta edição, onde o Desporto noticia que o jogador do Santa Clara "Minhoca" vai estar dois jogos de castigo e as 150 inscrições no Triangle Trail Run.