Pais protestam devido à falta de passe para alunos

Encarregados de educação de alunos do 6.º ano da escola Roberto Ivens, em Ponta Delgada, Açores, protestaram hoje devido à falta do passe escolar, mas o estabelecimento de ensino assegurou que a situação é ultrapassada na quinta-feira.

Teresa Martins, encarregada de educação, explicou aos jornalistas que foi informada pelas 13h00 de que o passe escolar, que permite aos alunos deslocarem-se em autocarro para o estabelecimento de ensino, seria disponibilizado às 14h30, mas tal não sucedeu.

Segundo Teresa Martins, responsáveis da escola básica e integrada Roberto Ivens terão informado de que a situação estava salvaguarda junto das empresas de transporte.

“Um encarregado de educação, entretanto, assegura que as empresas de transporte, de onde veio, não têm qualquer indicação para as crianças viajarem sem passe”, acrescentou, lamentando que a escola, três meses após o fim do último ano letivo, não tenha disponibilizado o passe.

Teresa Raposo, outra das dezenas de encarregados de educação que se concentraram na escola, deu conta de que se deslocou ao estabelecimento de ensino para proceder ao levantamento de manuais, conhecer o diretor de turma e levantar o horário escolar, mas apenas acabou por sair com este último, que já se encontrava disponível ‘on-line’.

Já Graça Rego testemunhou, por outro lado, que o ‘hall’ da escola estava “completamente cheio, a par das escadas e papelarias, com as pessoas aos encontrões, porque nenhum dos funcionários sabia para onde estas se haviam de dirigir”.

A presidente do conselho executivo da Roberto Ivens, Adelaide Gomes, referiu que o procedimento para os alunos do 6.º ano “tem sido este, porque já são da escola”, pelo que da parte da tarde podiam levantar os horários que “já se encontravam disponíveis na página da escola”.

Adelaide Gomes esclareceu que apenas no caso dos alunos do 5.º ano é que o diretor de turma está presente na apresentação do ano letivo, garantindo que os passes serão entregues aos alunos na quinta-feira.

“Já se comunicou com as empresas [de transporte] a informar que os alunos, na ida para a escola, ainda não estão na posse dos mesmos e que se identificarão com o cartão da escola”, referiu.

Questionada sobre a situação dos alunos que transitam de outras escolas e não possuem ainda cartão identificativo da escola, Adelaide Gomes explicou que “podiam já ter vindo levantá-lo nos serviços administrativos”, mas que ficarão na posse dos estudantes também na quinta-feira.