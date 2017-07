Pais apresentam queixa em tribunal contra presidente da Seara de Trigo, é a manchete do Açoriano Oriental. Um grupo de pais entregou uma queixa no Ministério Público contra a gestão do presidente da direção da associação que apoia jovens portadores de deficiência mental em Ponta Delgada.



Rede Integrada de Telecomunicações de Emergência da Região foi considerada pela Motorola como um caso de estudo; Jorge Rita reeleito por mais quatro anos, Forjada assinatura de vereadora em documento; Apoios nacionais chegam às artes em 2018 e Vitoria do Sp. Guadalupe foi quase um milagre, são outros títulos e capa.