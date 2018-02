Padrão sísmico mantém-se acima do normal mas com tendência decrescente

Esta quarta-feira, a atividade sísmica na parte central da ilha de São Miguel continua ligeiramente acima dos valores de referência, mas regista-se uma tendência decrescente da sismicidade, quer em termos do número de eventos registados, quer da sua magnitude, informa o comunicado sismológico do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Como se lê, entre as 18:00 do dia de terça-feira e as 10:00h de quarta-feira "foram registados apenas alguns eventos de magnitude inferior a 3 na escala de Richter, todos de natureza tectónica. Como é normal neste tipo de atividade, apesar da tendência decrescente observada, podem ocorrer pontualmente alguns picos de maior libertação de energia, pelo que se mantêm os níveis de vigilância e as recomendações normais para este tipo de situações".

O SRPCBA e o CIVISA continuam a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário.