Padaria Gomes apresentou a melhor montra da Lagoa

Nos restantes dois lugares, informa uma nota de imprensa do Núcleo de Empresários da Lagoa (NELAG), ficaram as montras da 'Casa Batista' e da 'Clínica Dentária Andrea Carvalho', respetivamente.

O primeiro lugar recebeu um prémio de 300 euros, o segundo de 200 euros e o terceiro de 100 euros.



O concurso de montras resultou do esforço articulado da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, do NELAG e da Câmara Municipal da Lagoa.