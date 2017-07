Paços de Ferreira vence Santa Clara em particular

O Paços de Ferreira venceu hoje o Santa Clara, equipa da II Liga, por 2-0, com golos na primeira parte, num encontro particular de futebol disputado no relvado principal do Estádio Capital do Móvel



Num 'amigável' que marcou o regresso de Carlos Pinto e restante equipa técnica a Paços de Ferreira, os pacenses com Hêndrio como único reforço na equipa inicial ganharam vantagem por Luiz Phellype, com Barnes a fazer o anotar o segundo tento, em dois lances desenhados pelo antigo jogador do Varzim B. Ainda na primeira parte, Rafael Defendi defendeu o pontapé de Thiago Santana, um dos cinco reforços no ‘onze' dos açorianos, na cobrança de uma grande penalidade, a castigar uma falta de Pedro Marques sobre o mesmo avançado brasileiro. O Paços iniciou o jogo com João Pinho na baliza, Bruno Santos e Filipe Ferreira alinharam nas laterais da defesa, com Pedro Marques e Marco Baixinho ao centro, um meio campo formado por Mateus, Vasco Rocha e André Leal, em apoio aos avançados Hêndrio, Luiz Phellype e Barnes. Miguel Vieira, João Góis, Rabiola, Welthon e Marco foram os únicos pacenses que não participaram neste particular, o segundo da pré-temporada da formação da I Liga, depois do triunfo por 4-1 diante de uma seleção concelhia de Paços de Ferreira.