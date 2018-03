Pablo Carreño-Busta vai defender título no Estoril Open

“Estou muito contente por confirmar o regresso do Pablo Carreño-Busta, que personifica todas as qualidades superlativas da escola espanhola, que tem dominado o ‘top 100’ mundial e estendido a sua competência a todos os tipos de piso”, congratulou-se o diretor do torneio, João Zilhão.

Carreño-Busta, atual 14.º do ranking ATP, junta-se ao sul-africano Kevin Anderson, nono, ao australiano Nick Kyrgios, 20.º, e ao britânico Kyle Edmund, 24.º.

“Sempre joguei bem em Portugal e o Estoril Open tem-se revelado um torneio talismã na minha carreira”, disse o espanhol.

Com 26 anos, o espanhol de Gijón é o tenista com o melhor conjunto de resultados na história do jovem torneio português, pois foi semifinalista na edição inaugural, em 2015, finalista em 2016 e vencedor em 2017.

Em setembro, Carreño atingiu as meias-finais do Open dos Estados Unidos e encerrou 2017 com passagem pelo ‘top 10’, participando na cimeira de encerramento de época que reuniu a ‘fina-flor’ do circuito profissional em Londres (ATP Finals).

“O brilharete conseguido no Open dos Estados Unidos e a sua estreia no ‘top 10’ mundial fez subir muito a sua cotação, mas fizemos questão de assegurar a sua presença, porque ele tem contribuído muito para a história da competição”, acrescentou o diretor do torneio.

A edição 2018 do Estoril Open, único torneio português do ATP World Tour, realiza-se no Clube de Ténis do Estoril, sendo oficialmente apresentado a 28 de março, na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais.