Ouvidoria da Ribeira Grande promove assembleia de jovens

A Ouvidoria da Ribeira Grande promove, este sábado, a partir das 14h30, uma assembleia de jovens que terá lugar no Salão Paroquial da Igreja da Matriz, daquela cidade nortenha.

A inciativa conta com a colaboração da Confraria do Santíssimo Sacramento da Matriz de Nossa Senhora da Estrela da Ribeira Grande e, decorrendo até às 18h00, visa analisar como os jovens ribeira-grandenses estão enquadrados nos contextos escolar, profissional, familiar e religioso.

Uma nota de imprensa da Ouvidoria informa que a assembleia estará aberta a todos os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos, independentemente da respetiva proximidade com a paróquia, ou com a Igreja.

O evento, pode ler-se na mesma nota, tem também como objetivo preparar o Congresso Diocesano de Jovens, que ocorrerá na ilha de São Miguel, no mês de Junho, do corrente ano e o Sínodo sobre os Jovens em Outubro, em Roma, que estará subordinado ao tema 'Os Jovens, a fé e o discernimento vocacional'.