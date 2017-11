Osório Silva assume cargo de Vice-Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores

O novo Vice-Presidente da Proteção Civil dos Açores exerceu funções de Vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória desde 2013, tendo a seu cargo competências na área do Serviço Municipal de Proteção Civi, refere nota do Gacs.

Nesta qualidade, foi responsável pela aprovação do regulamento do Serviço Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória (SMPCPV) e participou no projeto de segurança contra incêndios dos edifícios municipais, na criação de uma plataforma digital deste Serviço, no projeto de Prevenção na Escola e na integração do SMPCPV na nova Rede Digital de Telecomunicações de Emergência da Proteção Civil.

A seu cargo teve também a elaboração do Plano Municipal de Emergência e do Plano de Emergência Externo do Terminal de Combustíveis da Praia da Vitória, bem como a implementação dos Planos de Emergência Local em todas as freguesias do concelho.

Osório Silva, licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, possui duas Pós-Graduações, em Gestão Autárquica e Gestão de Empresas, e frequenta uma Pós-Graduação em Proteção Civil, Planeamento e Intervenção.

Ao longo do seu percurso profissional, foi Presidente do Conselho de Administração da Associação de Desenvolvimento Local - GRATER e deputado regional na VII e VIII Legislaturas, tendo, enquanto parlamentar, sido um dos deputados indicados para acompanhar a área da Proteção Civil.

No associativismo, Osório Silva, de 40 anos, foi fundador da Associação de Juventude da Ilha Terceira - AJITER e um dos responsáveis pela criação da Delegação da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais nos Açores, na qual exerce a função de Presidente da Direção.