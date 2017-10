Orçamento da Madeira discutido e votado no parlamento entre 18 e 22 de dezembro

A Conferência de Representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira agendou o debate e votação do Orçamento Regional de 2018 entre os dias 18 e 22 de dezembro.





Esta foi umas deliberações do encontro, que marcou também os próximos plenários em outubro para os dias 25 e 31, informou a vice-presidente do parlamento madeirense, a social-democrata Fernanda Cardoso.

No plenário do dia 25 devem já ocupar os seus lugares no grupo parlamentar do PSD dois dos secretários regionais afastados do executivo madeirense, Sérgio Marques (Assuntos Parlamentares e Europeus) e Eduardo Jesus (Economia, Turismo e Cultura) que já manifestaram publicamente essa intenção.

No dia 31 de outubro acontece o debate mensal com a presença do Governo Regional, “tendo sido definido como tema a habitação”, adiantou ainda Fernanda Cardoso.

Em novembro estão marcadas reunião plenárias para os dias 02, entre os dias 14 e 16, e de 21 a 23.

Em dezembro, os deputados vão reunir-se a 06, 07, 12 e 13.