Orçamento da Lagoa volta a contemplar as ideias dos jovens

O OPJ, recorda uma nota informativa municipal, destina-se a todos os jovens residentes, trabalhadores ou estudantes no concelho de Lagoa, com idades compreendidas entre os 12 e os 35 anos inclusive, que podem apresentar candidatura a nível individual ou em grupo.



A apresentação das propostas deverá ser feita dentro dos prazos definidos em calendário, deverá ser redigida em formulário próprio, disponível no site do município, através do endereço de correio eletrónico para o efeito (opjovem@lagoa-acores.pt), ou entregues em envelope fechado na Câmara Municipal de Lagoa, no edifício dos Paços do Concelho.

A análise técnica das propostas apresentadas ocorrerá durante todo o mês de abril, depois a votação que decorrerá durante o mês de maio e por fim a divulgação dos vencedores, a 3 de junho.