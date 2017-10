Ophelia atinge categoria de furacão na quinta-feira

De acordo com um comunicado publicado pelo IPMA esta terça-feira às 23h00, o ciclone Ophelia está a deslocar-se para SE a 9 km/h e espera-se que continue a intensificar-se nas próximas horas atingindo a categoria de furacão na quinta-feira.



"O ciclone deverá continuar com esta trajetória até à madrugada de quinta-feira", acrescenta o comunicado, revelando que "a partir desta altura, prevê-se que o ciclone comece a deslocar-se de novo para NE, aproximando-se assim do arquipélago".



O I.P.M.A. informa ainda que às 21h00 desta terça-feira, o centro da tempestade tropical Ophelia se localizava a 1265 km a SW dos Açores, verificando-se um aumento da intensidade do vento nas últimas horas: vento médio de 95 km/h e rajadas da ordem dos 110 km/h.



A delegação dos Açores o IPMA revela também que pela avaliação dos resultados dos diferentes modelos meteorológicos, existe uma probabilidade entre 5 a 20 % de as ilhas do Grupo Central (Faial, Pico, S. Jorge, Graciosa e Terceira) e de 20 a 40 % de as ilhas do Grupo Oriental (S. Miguel e Sta Maria) começarem a sentir efeitos da tempestade a partir da madrugada de sábado (14 de outubro). Para as ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) a probabilidade de serem afetadas pelo ciclone é inferior a 5%.