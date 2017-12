ONU lamenta saída de Trump de processo para pacto global sobre migração

O presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Miroslav Lajčák, lamentou este domingo a decisão do Governo dos Estados Unidos de se desvincular do processo para adoção de um pacto global sobre migração segura, regular e ordenada, anunciou o porta-voz.

Na Declaração de Nova Iorque sobre Refugiados e Migrantes, todos os Estados-membros da ONU reconheceram que nenhum Estado pode gerir a migração internacional por conta própria. Além disso, comprometeram-se a fortalecer as políticas globais de migração.

Para o efeito, os Estados-membros acordaram ao mais alto nível lançar um processo que conduzisse à adoção de um pacto global em 2018, recorda o porta-voz de Miroslav Lajčák num comunicado publicado na página da Assembleia Geral das Nações Unidas.

O papel dos Estados Unidos neste processo é crítico, pois tem recebido histórica e generosamente pessoas de todo o mundo e continua a ser a casa do maior número de migrantes internacionais no mundo, afirma o comunicado, sublinhando que, como tal, este país tem a experiência e o conhecimento necessários para ajudar a “garantir que esse processo tenha um resultado bem-sucedido”.

“O presidente salienta que a migração é um fenómeno global que exige uma resposta global e que o multilateralismo continua a ser a melhor forma de enfrentar os desafios globais”, acrescenta.

Por isso, adianta ainda, as Nações Unidas precisam “do apoio de todos os Estados-membros para chegar a um consenso sobre esta questão complexa”.

Na opinião do presidente da Assembleia Geral, “as Nações Unidas não devem perder esta oportunidade de melhorar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo”.

Os Estados Unidos anunciaram ainda que o país não pretende fazer parte do Pacto Mundial das Nações Unidas para os Migrantes e Refugiados.

A Administração Trump considera que este acordo é incompatível com a política migratória pretendida por Washington.

Depois do Acordo do Clima de Paris, do Acordo Nuclear do Irão e da UNESCO, a Administração Donald Trump prossegue com os recuos em relação às organizações internacionais. A missão norte-americana na ONU anunciou que o país não fará parte do Pacto Mundial das Nações Unidas para os Migrantes e Refugiados.