ONG acusa exército brasileiro de envolvimento em homicídios no Rio de Janeiro

Novos relatos de testemunhas sugerem que os assassinos de um grupo de pessoas num bairro pobre no Rio de Janeiro em novembro eram membros de uma força especial do exército, alerta esta sexta-feira a organização Human Rights Watch.

Esta organização entrevistou duas testemunhas e reviu relatos de testemunhas em arquivo que indicam que as roupas e equipamentos dos assassinos eram os mesmos que o pessoal do exército usava quando chegou à cena do crime minutos depois.

“Hoje assinalam-se seis meses de sofrimentos para os sobreviventes e os familiares daqueles que foram mortos no Complexo do Salgueiro”, disse Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch para o Brasil, citada num comunicado da organização.

Novos depoimentos de testemunhos apontam para a possibilidade de forças especiais do exército estarem envolvidas nos homicídios.

Testemunhas disseram ainda que os polícias e elementos do exército que chegaram ao local não providenciaram assistência médica aos feridos e atrasaram a ida das vítimas para o hospital, além de não assegurarem a cena do crime.

Sete pessoas morreram no local e uma outra mais tarde, devido aos ferimentos.

Duas testemunhas disseram que os assassinos abriram fogo cerca das 01:00, a partir de uma área florestal, contra pessoas que iam a passar numa via pública do Complexo do Salgueiro.

Enquanto os assassinos disparavam contra as vítimas, elementos do batalhão de forças especiais do exército e da unidade de operações especiais da polícia civil do Rio de Janeiro (CORE) aproximaram-se de um veículo da polícia civil e de dois veículos blindados Guarani. Estavam a conduzir uma operação conjunta, de objetivos ainda não clarificados.

A Human Rights Watch entrevistou um homem que foi ferido no ataque e que disse que, após os disparos, os atiradores emergiram da área florestal. Estavam de negro, com as caras escondidas por balaclavas, usavam luvas, tinham lanternas montadas nos capacetes e as suas armas estavam equipadas com lanternas e visão a laser.

Luiz Otávio Rosa dos Santos, um motorista de táxi que acabou por morrer mais tarde, disse a um promotor que viu “luzes vermelhas” a sair da arma usada pelo homem que disparou contra si.

Duas mulheres que chegaram ao local após o tiroteio descreveram os uniformes e as armas dos elementos das forças especiais da mesma forma como outras testemunhas descreveram os dos assassinos.