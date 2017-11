Onda Cultural de regresso ao Cabo da Praia

A freguesia do Cabo da Praia volta a acolher a Onda Cultural, entre os próximos dias 22 e 25, com diversas atividades recreativas e culturais.

A Onda Cultural tem como objetivo primordial a descentralização da cultura. É importante levarmos as atividades culturais até às freguesias, no sentido de proporcionar a todos os munícipes, das mais variadas faixas etárias, momentos de convívio e bem-estar”, referiu o vereador da Cultura da CMPV, Carlos Armando Costa, citado por uma nota de imprensa da autarquia terceirense.

“O nosso Concelho é constituído por dez freguesias e uma vila com diferentes características e creio que devemos dar a conhecer à população local e a quem nos visita as potencialidades de cada uma delas. Este é um evento que, acima de tudo, vem valorizar os meios rurais”, realçou.

O programa do evento inclui, no primeiro dia, uma tarde sénior, pelas 15h30, com bingo. Mais tarde, às 19h00, terá início o tríduo de preparação da festa de Santa Catarina, seguindo-se o geocaching pela freguesia, uma hora mais tarde. Para as 20h30, está agendada uma noite de fados, no Forte de Santa Catarina, que contará com a presença do grupo “Sombras do Fado”.

A 23, pelas 19h00, decorre o tríduo de preparação da festa de Santa Catarina. Duas horas depois, a Casa do Povo acolhe a tradicional cantoria.

Para o dia 24, está prevista uma tarde júnior, às 15h30, com insufláveis, pinturas faciais e balões, no Jardim da Junta de Freguesia. Pelas 19h00, termina o tríduo de preparação da festa de Santa Catarina, seguindo-se, às 20h00, um torneio de marralhinha, na Casa do Povo. A noite culmina com a atuação de dj's, na Zona de Lazer.

No último dia, decorrerá a alvorada com salva de 21 morteiros, pelas 07h00. Às 19h00, será realizada uma missa em honra de Santa Catarina, padroeira da freguesia, seguindo-se os discursos, pelas 20h00. As homenagens terão início pelas 20h30, estando a atuação de Chico e Alaíde Simões prevista para as 21h00.