OMIC organiza “Ciência para Todos!”

De acordo com nota enviada à comunicação social e ano e, tendo em conta um dos principais objetivos deste Centro - divulgar e promover eventos científicos na área da microbiologia - o OMIC, em parceria com vários investigadores de diferentes Universidades, irá dinamizar um ciclo de palestras acerca da Biodiversidade Microbiana dos Açores, com especial foco nos extremófilos.



Este evento decorrerá de 22 a 24 de novembro e contará com a participação de oradores de renome internacional na área e terá lugar em diversos estabelecimentos de ensino da ilha de São Miguel.



Evidenciar-se-á durante as apresentações os métodos científicos de análise da Biodiversidade, bem como as aplicações Biotecnológicas destes recursos genéticos, demonstrando assim a sua importância.



No dia 23 de novembro o OMIC irá inaugurar a nova exposição “Micróbios mal entendidos” pelas 14h30 nas instalações do Centro, sendo este o motivo pelo qual o OMIC encontrar-se-á encerrado ao público de 7 a 22 de novembro.