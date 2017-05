Oito mil jovens participaram nos Açores em programa empreendedor em 4 anos

Cerca de oito mil jovens participaram nos últimos quatro anos no programa "Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso", segundo o diretor regional da Juventude do Governo dos Açores.



Lúcio Rodrigues, que falava na abertura do concurso regional IdeiAçores, que decorre no âmbito do 7.º 'Summer Camp' IdeiAçores, no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, declarou, citado pelo gabinete de imprensa do executivo açoriano, que na edição de 2017 estão a concurso 29 ideias de negócio, provenientes de 29 escolas da região.

O 'Summer Camp' IdeiAçores integra-se no programa “Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso", uma iniciativa do Governo dos Açores, através das direções regionais da Juventude e da Educação.

O responsável adiantou que o IdeaAçores de 2017 abrangeu quase uma centena de jovens estudantes açorianos, tendo salientado que "estas ideias serão analisadas e avaliadas por um júri especializado”.

Lúcio Rodrigues delarou que, no âmbito do ‘Summer Camp’, que já está a decorrer, os jovens vão "participar em atividades como workshops e 'pitch training', que "constituirão uma mais-valia para melhorarem a apresentação dos projetos que estão a concurso”.

“Com esta iniciativa do Governo dos Açores pretende-se desenvolver uma cultura de iniciativa, estimular a cultura empreendedora, incentivar o dinamismo e a criatividade, impulsionar a autonomia e a tomada de decisão, privilegiando acima de tudo o relacionamento interpessoal e a participação dos nossos maiores embaixadores”, disse.

Lúcio Rodrigues acrescentou que se pretende também “estimular o contacto de jovens açorianos com os empreendedores do mundo real, para que ganhem o gosto de levar as suas ideias avante e implementá-las um dia mais tarde no mundo real, contribuindo para o desenvolvimento dos Açores".

"É para isto que trabalhamos todos os dias”, frisou o responsável pela Juventude no Governo dos Açores.