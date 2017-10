"Oitante vende Hotel Monte Palace" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o Hotel Monte Palace, nas Sete Cidades, terá sido vendido a empresários asiáticos que pretendem manter a vocação turística do imóvel.

A manchete fotográfica titula "Bombeiros salvam vidas no combate aos fogos florestais". "PSP pede intervenção integrada para mendigos", "Número de desempregados baixa 10,1%", "Governo quer mais jovens a dar sangue", "Sindicato pede celeridade no caso dos lesados do Banif" e "Clemente celebra jogo 300 na II Liga" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.