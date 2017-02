Oficina de elaboração de máscaras em São Jorge

O Parque Natural de São Jorge promove, no âmbito do programa Parque Aberto, uma oficina de elaboração de máscaras de Carnaval, no dia 25, na Casa do Parque.



"Tendo como base a temática biodiversidade, as máscaras serão elaboradas com materiais reutilizáveis, com o objetivo de dar a conhecer a importância da reutilização dos diversos materiais, promovendo a criatividade e a redução de resíduos", informa o parque natural. Esta atividade é direcionada para grupos e está disponível durante o horário de funcionamento da Casa do Parque (das 10:00 às 17:00 locais, mais uma hora em Lisboa).