Oficina de cinema de animação no Teatro Micaelense

Fazendo uso de antigos cartazes e prospetos daquela sala de espetáculos de Ponta Delgada, "serão criadas animações através de recortes", dá conta uma nota de imprensa enviada ao Açoriano Oriental.



"Esta é uma técnica específica de animação, que usa personagens, objetos e cenários recortados de materiais como papel, cartão, tecido ou mesmo fotografias", acrescenta a informação do Teatro Micaelense.

Vítor Silva é professor de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico. Tem frequentado workshops e masterclasses ligados à ilustração e ao cinema de animação.



É formador no domínio das artes plásticas, colaborando com regularidade com a APEVT (Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica) e tem desenvolvido atividades junto do público, nomeadamente, na Biblioteca Tomaz Borba Vieira. Participou em concursos e mostras escolares, das quais se destaca o Toronto Internacional Animation Film Festival, no qual participou com uma escola dos Açores. A inscrição na oficina tem um preço de 5 euros e pode ser realizada na bilheteira do Teatro Micaelense. , concebida e orientada por Vítor Silva. É próprio Serviço Educativo do Teatro Micaelense que irá promover a atividade, entretanto, concebida e orientada por Vítor Silva., concebida e orientada por Vítor Silva.

Fazendo uso de antigos cartazes e prospetos do Teatro Micaelense, serão criadas animações através de recortes. Esta é uma técnica específica de animação, que usa personagens, objetos e cenários recortados de materiais como papel, cartão, tecido ou mesmo fotografias.

Vítor Silva é professor de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico. Tem frequentado workshops e masterclasses ligados à ilustração e ao cinema de animação. É formador no domínio das artes plásticas, colaborando com regularidade com a APEVT (Associação de Professores de Educação Visual e Tecnológica) e tem desenvolvido atividades junto do público, nomeadamente, na Biblioteca Tomaz Borba Vieira. Participou em concursos e mostras escolares, das quais se destaca o Toronto Internacional Animation Film Festival, no qual participou com uma escola dos Açores.

A inscrição na oficina tem um preço de 5 euros e pode ser realizada na bilheteira do Teatro Micaelense.