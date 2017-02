Obras no Mercado Agrícola de Santana querem potenciar turismo

As obras no Mercado Agrícola de Santana uma feira semanal com tradição na ilha de São Miguel dignificam o setor agrícola, mas também querem potenciar o turismo.



"Não é uma obra megalómana, não é uma obra de milhões, mas que tem um significado muito importante. Mais do que o seu valor da construção, é o seu valor do simbolismo que representa", disse o presidente da Associação Agrícola da Ilha de São Miguel, Jorge Rita, na inauguração do espaço, frisando que havia "uma lacuna de há muitos anos" nesta área.

A tradicional feira de Santana, na vila de Rabo de Peixe, reúne todas as quintas-feiras agricultores que disponibilizam, além de animais, produtos hortícolas e frutícolas.

"Costumamos dizer que as quintas-feiras são os domingos dos lavradores e é nas quintas-feiras que as pessoas muitas vezes tomam conhecimento com as realidades do setor", sublinhou Jorge Rita, lembrando que no espaço da Associação Agrícola da Ilha de São Miguel foi construído "um parque de exposições excecional", mas a feira de Santana "nunca teve as devidas condições", embora o evento dinamize semanalmente a economia local.

O dirigente adiantou que o espaço, orçado em 350 mil euros, "dignifica o setor agrícola, quer na área da carne, ou leite, como nas hortícolas e frutícolas", explicando que no futuro a ideia é tornar a zona num roteiro turístico.

Jorge Rita avançou que a associação pretende começar "no final deste ano" ou no próximo ano a construção de um centro interpretativo da agricultura e de uma loja onde serão comercializados 'kits' com produtos da região.

"Todos estes espaços que iremos criar na associação vão no sentido de, cada vez mais, dar notoriedade e valorização às produções locais", referiu, assinalando que a organização já conta com um restaurante.

Em relação ao setor leiteiro, o dirigente da Associação Agrícola disse ter "expectativa que a situação também possa melhorar nos próximos tempos" e que ocorram "mais algumas subidas no preço do leite", sublinhando que "os mercados são favoráveis, mas é preciso aproveitar essa situação de uma forma transversal".

Na ocasião, o secretário regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, anunciou que "dentro de uma a duas semanas vão ser aprovados 31 novos pedidos de primeira instalação para jovens agricultores com um montante de prémio de 1,3 milhões de euros" e "136 projetos de investimento com um valor de investimento superior a 13 milhões de euros e com uma dotação regional de despesa pública de oito milhões de euros".

João Ponte prometeu mais celeridade na aprovação dos projetos, apontando que havia "um grande passivo em termos de projetos por aprovar".

Quanto ao novo espaço, admitiu que tem "um grande potencial do ponto de vista turístico".