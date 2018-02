Obra “Domingos Rebêlo em 10 Pinceladas” apresentada em Lisboa

A obra “Domingos Rebêlo em 10 Pinceladas”, coordenada por Rosa Maria Neves Simas, que conta com a colaboração de dez personalidades, é apresentada, esta sexta-feira, às 21:30, na Casa dos Açores, em Lisboa.

A apresentação da obra, com a chancela da editora Letras Lavadas, serve de mote para uma homenagem ao pintor nascido em 1891 em Ponta Delgada, e que, em Paris, fez parte do grupo de Amadeo de Souza-Cardoso e Eduardo Viana, entre outros intelectuais.

Sobre Domingos Rebêlo (1891-1975) falarão Eduardo Coelho, presidente da Casa dos Açores, o investigador Antonio Valdemar, e o neto do pintor, Jorge Rebelo, que tem inventariado e divulgado a obra do micaelense.

Entre os colaboradores da obra contam-se o arquiteto Jorge Kol de Carvalho, a geógrafa Gilberta Rocha, a bióloga marinha Ana Isabel Neto, a galerista Fátima Mota, e o músico Rafael Carvalho, entre outros.

Rosa Simas, em comunicado, afirma que a obra “reúne recordações e perceções, descrições e avaliações, criando assim um retrato a que também [se poderia] chamar ‘Domingos Rebêlo no século XXI’, pois é um testemunho da atualidade da obra do pintor, e da variedade e vitalidade do seu legado cultural e artístico”.