Obra do poeta Mário Machado Fraião evocada na Horta

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, em parceria com a escola secundária Manuel de Arriaga, na Horta, promove na terça-feira uma conferência de Victor Rui Dores sobre a obra poética de Mário Machado Fraião.



Mário Machado Fraião, mestre em história regional e local pela Universidade de Lisboa, nasceu na Horta, ilha do Faial, em 1952, tendo falecido a 8 de novembro de 2010, na capital, onde residia.

O poeta encontra-se representado em várias antologias de poesia açoriana, designadamente em "Nove Rumores do Mar", organizada por Eduardo Bettencourt Pinto, publicada pelo Instituto Camões, e "On a Leaf of Blue", dirigida por Diniz Borges, edição bilingue da Universidade da Califórnia.