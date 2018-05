Obra do novo quartel de bombeiros do Faial arranca no final de 2018

“Há um conjunto de procedimentos administrativos que estão a ser seguidos pela associação. Em princípio, no mês de julho estaremos em condições de ter todas as peças processuais elaboradas e lançar o concurso, permitindo assim que a obra possa ter inicio no final de 2018“, adiantou Rui Luís, que falava quarta-feira na sessão solene comemorativa do 106.º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial.

A empreitada de construção do novo quartel tem um prazo de execução de 18 meses, frisando Rui Luís que se trata de “um equipamento orientado para o futuro e que permitirá melhorar as condições de trabalho de todos os bombeiros e bombeiras, elevar o grau de proteção, prontidão e eficiência dos meios de emergência, garantindo a prestação de um serviço cada vez melhor à população do Faial, mas também a todos aqueles que visitam“ esta ilha.





O titular da pasta da Proteção Civil lembrou ainda um conjunto de investimentos que o Governo Regional está a realizar ao nível de outras infraestruturas.





Citado por uma nota de imprensa do executivo açoriano, o governante sinalizou que “estamos [Governo Regional] a terminar a remodelação dos quartéis de bombeiros das Lajes do Pico e de Santa Cruz das Flores e, ainda no decurso deste ano, iremos começar a construção do novo Quartel de Bombeiros da Povoação, terminando assim um ciclo de investimento nas infraestruturas que anda à volta dos 6,2 milhões de euros“, salientou o Secretário Regional.