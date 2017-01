Obama faz discurso de despedida a 10 de janeiro em Chicago

O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai fazer o seu discurso de despedida no dia 10 de janeiro em Chicago, onde conheceu a esposa, nasceram as suas filhas, foi líder comunitário e se estreou na política.



Foi o próprio Obama a anunciar, em mensagem de correio eletrónico dirigida aos seus seguidores, o discurso, que vai ocorrer dez dias antes de ser sucedido na Casa Branca por Donald Trump.

“Estou a começar a escrever as minhas declarações”, assegurou Obama, que regressou hoje a Washington, depois de passar o Natal e o Ano Novo no Havai, com a família.

“Estou a pensar nisto como uma oportunidade para agradecer por esta incrível viagem, para celebrar as formas como mudaram o país para melhor nestes últimos oito anos e para oferecer algumas ideias sobre para onde vamos a partir daqui”, detalhou Obama, na sua mensagem.