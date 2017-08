OASA promove Semana do Universo

Abertas a todo o público interessado, esta Semana do Universo contará com palestras de especialistas na área, observações do céu noturno e do Sol, e a inauguração de uma exposição sobre Astrofotografia: Astronomia para Além da Ciência.



Inserida num encontro internacional de Cosmologia e Física Fundamental da Observatório Europeu do Sul, que acontece nas mesma semana em Angra do Heroísmo, esta "Semana do Universo" procurará levar à população em geral atividades gratuitas que permitam o acesso aos vários especialistas da área que estarão presentes neste encontro, como palestras, observações astronómicas e exposições sobre a temática.



Esta Semana do Universo é uma organização conjunta do OASA com a Universidade dos Açores, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (Iastro), o Observatório Europeu do Sul (ESO) e a Biblioteca Municipal e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, e resulta da presença da 3rd Azores School on Observational Cosmology e da 5th Azores International Advanced School in Space Sciences nos Açores para debater a utilização dos futuros e atuais instrumentos da ESO para o estudo da Cosmologia e da Física Fundamental.



A participação nas atividades será gratuita.