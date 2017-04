"O turismo do século XXI, nos Açores, é sustentável" (vídeo)

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2017 como o Ano Internacional para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável, e nos Açores há um caso de sucesso, a Quinta do Bom Despacho, que se tem mostrado um exemplo a seguir no que à promoção do turismo sustentável diz respeito.



Para Filipe Macedo, diretor regional do turismo, o turismo sustentável é cada vez mais um importante instrumento de desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental para os Açores. Leia a notícia na íntegra no Açoriano Oriental de domingo dia 9 de abril de 2017