'O Olhar de Milhões' da Raquel Castro no Teatro Micaelense

O espetáculo 'O Olhar de Milhões', concebido e dirigido pela encenadora Raquel Castro, vai subir à cena do Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, no próximo sábado, a partir das 21h30.

De acordo com uma nota de imprensa do Teatro Micaelense, 'O Olhar de Milhões' é um espetáculo que se dedica a explorar "o tempo presente, operando sobre temas como o consumo, o vício, a alienação, o excesso de informação, o primado do imediato, o aborrecimento". É, aliás, um dos espetáculos resultantes do programa de estímulo à criação artística nas áreas do teatro e da dança promovido pela Rede 5 Sentidos e que visa "proporcionar aos artistas selecionados condições de trabalho mais generosas do que as ditadas pelo “mercado de trabalho artístico” e mais favoráveis à consolidação da linguagem artística dos criadores nacionais".

Raquel Castro, também atriz, criou o espetáculo OS DIAS SÃO CONNOSCO (2013), a exposição /performance UMA RETROSPECTIVA (2013), em colaboração com Mariana Tengner Barros, encenou/interpretou a peça DONA DE CASA de Esther Gerritsen (2014), cocriou com Gonçalo Amorim, Pedro Gil e Rui Pina Coelho o espetáculo CASA VAGA (2015) e com Pedro Gil e Miguel Castro Caldas o espetáculo TERRENO SELVAGEM (2016).

Os bilhetes têm um preço de 10 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense e em Bilheteira Online. A plateia estará montada dentro do palco, pelo que a lotação é reduzida.