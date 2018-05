'O Culto ao Espírito Santo' em destaque na Povoação

“O Culto ao Espírito Santo nos primórdios do Povoamento”, é o tema da palestra que irá ter lugar, esta sexta-feira, a partir das 21h00, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, inaugurando as festas em honra do Divino Espírito Santo da Lomba do Loução, localizada na Povoação.

Segundo uma nota de imprensa municipal, a palestra será proferida por Margarida Vaz do Rego Machado, docente de História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores, que irá aprofundar as origens do culto, dando nota da forma como se difundiu e se enraizou na cultura açoriana.

Maria Margarida Vaz do Rego Machado nasceu em Ponta Delgada. É licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorada em História Moderna pela Universidade dos Açores, instituição onde leciona. Investigadora, sub diretora e coordenadora do Núcleo dos Açores do CHAM – Centro de Humanidades Além e Aquém Mar, uma unidade de investigação inter-universitária vinculada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e à Universidade dos Açores.