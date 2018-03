Nuno Manta Santos lembra que no jogo com o Benfica "serão 11 contra 11"

O treinador do Feirense, Nuno Manta Santos, admitiu esta sexta-feira que a sua equipa vai fazer tudo para contrariar o favoritismo do Benfica, no jogo de sábado da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida que se disputa em Santa Maria da Feira, o técnico do Feirense realçou o trabalho desenvolvido pela sua equipa, apesar dos resultados menos bons.

"Nos últimos sete jogos, temos lutado e trabalhado muito, com alguns pormenores de falta de sorte. Contudo, a nossa estratégia está bem definida e sabemos como podemos contrariar o nosso adversário. Sabemos quais são os seus pontos fortes e menos fortes. Temos de agarrar-nos àquilo em que somos bons para somar pontos”, referiu.

Nuno Manta Santos teceu elogios ao Benfica, mas considera que o Feirense está pronto para lutar pelos pontos em disputa.

"O Benfica é uma equipa muito forte, que está com uma dinâmica de vitória e procura chegar ao primeiro lugar. Tem agressividade no ataque à baliza. Quanto ao Feirense, tem de tornar cada jogo uma verdadeira final. Queremos contrariar o favoritismo do Benfica através da nossa estratégia ", afirmou.

O treinador do Feirense abordou o jogo com pragmatismo, realçando que "para vencer um ‘grande’ tem de se marcar mais golos", e pediu responsabilidade à sua equipa.

"Temos de ser responsáveis, humildes, não ter medo e jogar olhos nos olhos. Em campo, serão 11 contra 11”, sublinhou Nuno Manta Santos.

Quanto ao estado do relvado, garantiu que o clube está atento e tudo tem feito para apresentar um bom terreno de jogo: "Há mais de um mês que não treino aqui, só jogo. O relvado estará nas melhores condições possíveis. Também quero um bom relvado para defrontar o Benfica”, garantiu.

Para o confronto com o Benfica, o treinador do Feirense não poderá contar com Barge e Kakuba, ambos lesionados, e Babanco, que cumpre castigo.

O Feirense, 16.º classificado, com 23 pontos, recebe no sábado, pelas 18:15, o Benfica, segundo, com 65, em encontro da 27.ª jornada da I Liga, marcado para o Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.