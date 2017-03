Nuno Magalhães foi reeleito líder de bancada com 100% dos votos

O deputado Nuno Magalhães foi hoje reeleito líder parlamentar do CDS-PP com 18 votos a favor, a totalidade dos parlamentares centristas, anunciou a presidente do partido, Assunção Cristas.



Nuno Magalhães, que lidera a bancada do CDS-PP desde o início da anterior legislatura, tendo sido sucessivamente reeleito, escolherá depois a equipa de vice-presidentes, uma prerrogativa do líder da bancada. Os últimos vice-presidentes foram Cecília Meireles, Hélder Amaral e Telmo Correia.