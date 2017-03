Nuno Costa Santos é o único escritor português no "Festival du Premier Roman" em França

O escritor Nuno Costa Santos, autor do romance "Céu Nublado com Boas Abertas", é o único português convidado a participar no "Festival du Premier Roman", que terá lugar em Chambery (França), de 18 a 21 de maio.



O anúncio foi feito pela editora Quetzal, que publicou a obra de Nuno Costa Santos. Este festival literário francês - "Festival do Primeiro Romance", em português - utiliza as leituras como meio para descobrir e promover os primeiros romances francófonos e europeus. A seleção é feita por três mil leitores que, após um ano de leituras e debates, escolhem os autores que lhes causaram a melhor impressão e que serão convidados para o festival. Todos os anos participam neste festival escritores francófonos e autores italianos, espanhóis, alemães, romenos, ingleses e portugueses, com os seus romances de estreia. "Esta abordagem original torna o 'Festival du Premier Roman' um evento único e multifacetado, promovendo a criação da literatura contemporânea", afirma a editora. "Céu Nublado com Boas Abertas", publicado em 2016, tem como pano de fundo os Açores e a serra do Caramulo e representa a busca de uma identidade pessoal num dos territórios mais perigosos e livres, onde não existe distinção entre realidade e ficção.