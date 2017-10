Números de mortos sobe para 37

Segundo a adjunta de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, o número de mortes aumentou na sequência da morte, hoje, de uma pessoa que estava internada no hospital de Coimbra.

No ‘briefing’ de ponte de situação sobre os incêndios, realizado na ANPC, Patrícia Gaspar adiantou que o maior número de mortos ocorreu nos distritos de Viseu e de Coimbra, tendo ainda se registado duas vítimas mortais na Guarda e uma na Sertã (Castelo Branco).

Segundo a adjunta de operações da ANPC, os incêndios que deflagraram no domingo no norte e centro do país provocaram também 71 feridos, 55 dos quais são ligeiros e 16 graves.

Patrícia Gaspar esclareceu que, dos 16 feridos graves, dois já morreram, designadamente um na segunda-feira no Hospital de Viseu e a outra vítima mortal ocorreu hoje no Hospital de Coimbra.

A mesma responsável deu também conta que já foram encontradas com vida e sem ferimentos seis das sete pessoas que estavam desparecidos, continuando por localizado uma pessoa em Coimbra.

Patrícia Gaspar disse também que foram assistidas no teatro de operações 44 pessoas, 24 dos quais bombeiros.

De acordo com a ANPC, ao final da manhã de hoje não existiam ocorrências significativas ativas, estando em curso dois pequenos incêndios.

A adjunta de operações da Proteção Civil referiu que, durante a noite, foi um período “menos gravoso com alguma precipitação, mas sem níveis persistentes”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não prevê queda de chuva significativa para o dia de hoje. Por isso, Patrícia Gaspar alertou para os níveis de secura dos combustíveis que podem dar origem a incêndios, relembrando que até ao final do mês de outubro é proibido fazer queimadas e usar o fogo junto aos espaços florestais.

O alerta vermelho vai continuar até às 20:00 de hoje e, ao longo da tarde, vai ser feita uma nova análise, devendo ser desagravado uma vez que o IPMA prevê, entre quarta-feira e sábado, chuva e descida de temperaturas para valores normais para a época, disse.

A adjunta de operações da Proteção Civil adiantou que chegou hoje de manhã um reforço de 55 bombeiros dos Açores que vão para os concelhos de Mação, Sertã e Proença-a-Nova.

Patrícia Gaspar explicou que estes bombeiros já conhecem a zona e vão reforçar as equipas locais para “uma resposta mais musculada” em caso de necessidade.

Na Base Área do Montijo está já estacionado um Canadair de Itália, devendo outro chegar ao longo do dia de hoje.

Segundo a ANPC, na segunda-feira registaram-se 247 incêndios florestais e desde as 00:00 de hoje 24.