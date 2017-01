Número de migrantes que chegaram por mar à Europa caiu 2/3 em 2016

O número de migrantes que chegou à Europa por mar em 2016 desceu dois terços em relação a 2015, sendo de 364 mil pessoas, anunciou a agência encarregada das fronteiras exteriores da União Europeia.



Num comunicado, a Frontex indica que o ano passado entraram na Grécia, através do mar Egeu, 182.500 migrantes, o que representa uma diminuição de 79% relativamente a 2015.

Ao contrário, assinala um aumento “recorde” do número de migrantes que vindos de África atravessam o Mediterrâneo central. Foram 181.000 em 2016, mais 20% do que no ano anterior.

No caso das entradas na Grécia a diminuição deve-se em particular à entrada em vigor de um acordo entre Bruxelas e Ancara que previa o regresso à Turquia de qualquer migrante que chegasse à Grécia depois de 20 de março e não tivesse requerido asilo ou cujo pedido tivesse sido rejeitado.

A baixa deve-se igualmente aos controlos mais rigorosos nos Balcãs, adianta a agência europeia com sede em Varsóvia.

A Frontex nota uma pressão migratória que continua a crescer vinda do continente africano, em particular da África ocidental, sendo os migrantes nigerianos dos mais numerosos.

Desde 2010, multiplicou-se por 10 o número de pessoas nas fronteiras de Itália provenientes da África ocidental.

No total, 503.700 pessoas foram detidas em 2016 a tentarem entrar ilegalmente na Europa, segundo a Frontex.