Número de hóspedes nos hotéis de Cabo Verde cresceu 13,2% em 2016

O número de hóspedes nos hotéis cabo-verdianos cresceu 13,2% em 2016, registando mais de 644 mil turistas, enquanto as dormidas cresceram 10,3%, segundo estatísticas oficiais divulgadas hoje.



De janeiro a dezembro de 2016, os estabelecimentos hoteleiros registaram mais de 644 mil hóspedes e mais de 4,1 milhões de dormidas, o que em termos absolutos, representa mais 75.042 entradas de turistas e mais 382.551 dormidas do que em 2015.

Números que, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INECV), correspondem a um acréscimo de 13,2% no número de hóspedes e 10,3% no número de dormidas face ao ano de 2015.

O Sal foi a ilha mais procurada pelos turistas, representando cerca de 45,6% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros.

O Reino Unido (20,5%) foi o principal país de proveniência de turistas. Seguem-se a Alemanha com 11,1%, Portugal e França em igual percentagem de 10,1% e Países Baixos (Bélgica e Holanda) responsáveis por 9,7%.

Relativamente às dormidas, o Reino Unido permanece no primeiro lugar com 30% do total, seguido da Alemanha, Países Baixos, França e Portugal, com 12,9%, 11,7%, 8,0% e 7,8%, respetivamente.

A maioria dos turistas provenientes do Reino Unido preferiu como destinos as ilhas do Sal e da Boavista representando, respetivamente 49,9% e 49,2% das dormidas e escolheram como local de acolhimento os hotéis, 93,3%.

As duas ilhas foram também as preferidas pelos residentes da Alemanha, Países Baixos, França, que optaram quase sempre por pernoitar em hotéis.

Os dados do INECV, mostram também que os visitantes provenientes do Reino Unido foram os que tiveram maior permanência média em Cabo Verde no ano em análise (9,1 noites). A seguir surgem os provenientes dos Países Baixos (7,4 noites), da Alemanha com 7,1 noites e da Itália (5,2 noites).

Em média, a taxa de ocupação - cama, a nível geral, foi de 55%, superior à registada em 2015 (49%). As ilhas da Boavista e do Sal tiveram as maiores taxas de ocupação - cama com 82% e 58%, respetivamente.

Os hotéis foram os estabelecimentos hoteleiros com maior taxa de ocupação - cama, 64%, seguem-se os aldeamentos turísticos e as pousadas com 36% e 24%, respetivamente

Os dados globais constam das estatísticas do turismo relativas ao 4º trimestre de 2016, hoje divulgadas, e que revelam que nos últimos três meses do ano, os estabelecimentos hoteleiros acolheram 182.794 hóspedes, mais 13,9% do que no período homólogo do ano anterior.

Em termos absolutos, entraram nos estabelecimentos hoteleiros mais 22.249 turistas do que em igual período do ano transato.

Foram ainda registadas 1.131.686 de dormidas no mesmo período, o que se traduziu numa variação positiva de 8,6%, em relação ao 4º trimestre de 2015. Em termos absolutos, houve um aumento de 89.980 dormidas.