Número de espectadores nos cinemas portugueses cai 6,9% em fevereiro

As salas portuguesas de cinema registaram uma queda de 6,9% no número de espectadores, em fevereiro, quando comparado com o mesmo mês de 2017, para 1,344 milhões, revelou esta sexta-feira o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

De acordo com os dados do ICA, as receitas de bilheteira desceram 4,6%, de 7,7 em fevereiro do ano passado para 7,3 milhões de euros no mesmo mês de 2018, havendo uma perda acumulada de 3,9% este ano.

O filme mais visto em fevereiro foi “As cinquenta sombras livre” (estreado em 08 de fevereiro), de James Foley, com um total de 359.903 espectadores e uma receita próxima dos dois milhões de euros, seguindo-se, com cerca de metade dos números atingidos por “As cinquentas sombras livre”, “Jumanji: Bem-vindos à selva”, que se mantém nos lugares cimeiros da lista desde a estreia, ocorrida em dezembro.

A lista de filmes mais vistos é composta, na totalidade, por produções ou coproduções norte-americanas.

Do lado nacional, o filme mais visto foi “Bad Investigate” (estreado a 18 de janeiro), de Luís Ismael, com 45.064 espectadores e uma receita de 240,1 mil euros, seguindo-se “O fim da inocência”, de Joaquim Leitão, com 4.330 espectadores, e “Amor Amor”, de Jorge Cramez, com 1.527 pessoas a terem visto o filme.