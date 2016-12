Número de desempregados inscritos nos Açores é o mais baixo dos últimos cinco anos

O Vice-Presidente do Governo afirmou hoje que o Executivo vai "prosseguir e reforçar" as políticas de criação de emprego que têm permitido reduzir de forma consistente o número de desempregados inscritos nos Açores e que, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), diminuiu 11 por cento em novembro, comparativamente ao mesmo mês de 2015.



As Agências para a Qualificação e Emprego registaram em novembro 9.621 inscrições na Região, o número mais baixo desde novembro de 2011, ano desde o qual se tem vindo a registar uma redução mensal consistente do número de desempregados inscritos, refre nota publicada no Gacs.



Sérgio Ávila destacou ainda o facto de os dados do IEFP se reportarem a um mês em que, tradicionalmente e devido à sazonalidade de alguns setores de atividade, se regista um aumento no número de inscritos.

“Temos conseguido continuar a reduzir o desemprego, mesmo nas alturas cuja sazonalidade teria, no passado, provocado a variação positiva do desemprego”, frisou.



Para o Vice-Presidente, esta conjugação de fatores e valores "confirma que estamos no rumo certo e que as medidas empreendidas devem ter continuidade”, no sentido de, "progressivamente, continuar a reduzir o desemprego nos Açores” e “assegurar criação de mais emprego”.

Sérgio Ávila sublinhou, no entanto, que “as medidas tomadas e os resultados alcançados não permitem encarar esta realidade apenas pelo seu lado positivo”, frisando que importa “dar continuidade e reforçar as medidas, de forma a que possamos continuar a reduzir, como temos feito, o desemprego de forma sustentada”.