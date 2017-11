Número de casos de Legionella confirmados sobe para 51

O número de casos confirmados de doença dos legionários do surto no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 51, mais um relativamente ao balanço de segunda-feira, anunciou hoje a Direção-geral da Saúde (DGS).





De acordo com os números divulgados, como dados preliminares e ainda sujeitos a validação, os 51 casos de infeção com a bactéria 'Legionella pneumophila' são todos de pessoas com história de doença crónica e/ou fatores de risco, sendo 35 pessoas com mais de 70 anos e 30 mulheres (na segunda-feira eram 29).

O surto provocou até agora cinco mortes.

Na atualização a DGS diz que 13 pessoas já tiveram alta clínica (mais três do que na segunda-feira), que 26 estão atualmente internadas em enfermaria e que seis estão em unidades de cuidados intensivos.

A ‘legionella’ é responsável pela doença dos legionários, uma forma de pneumonia grave que se inicia habitualmente com tosse seca, febre, arrepios, dor de cabeça, dores musculares e dificuldade respiratória, podendo também surgir dor abdominal e diarreia. A incubação da doença tem um período de cinco a seis dias depois da infeção, podendo ir até 10 dias.

A infeção pode ser contraída por via aérea (respiratória), através da inalação de gotículas de água ou por aspiração de água contaminada. Apesar de grave, a infeção tem tratamento efetivo.