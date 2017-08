Numa freguesia das Flores apenas votam 30 pessoas

Mosteiro, na ilha das Flores, nos Açores, é a freguesia mais pequena do país, com 30 eleitores, e a União das Freguesias de Cascais e Estoril é a maior, com 55.847, segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Nos primeiros 10 lugares das mais pequenas freguesias, há, além de Mosteiros, outras quatro freguesias dos Açores: Caveira (70 eleitores), em Santa Cruz das Flores, e três freguesias nas Lajes das Flores - Fajãzinha (77), Lajedo (95) e Cedros (127).

De acordo com dados da CNE a que a agência Lusa teve acesso, a União de Freguesias de Cascais e Estoril, no distrito de Lisboa, é a maior freguesia, com 55.847 eleitores (1.860 vezes mais do que Mosteiro), quase equivalente ao concelho da Figueira da Foz, que tem 56 mil eleitores.

A segunda maior freguesia é Algueirão-Mem Martins (54.266), em Sintra, também no distrito de Lisboa.

Neste “top 20” das maiores freguesias, Odivelas (51.950 eleitores) está em terceiro e a União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias (51.256), no concelho de Oeiras, é a quarta, e São Domingos de Rana (47.775), no concelho de Cascais, é a quinta.